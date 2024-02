SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mariana Rios, 38, foi ao Estádio do Morumbi no velório do empresário Abilio Diniz, morto aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória. Ela marcou presença na despedida com o atual namorado, Juca Diniz, 27, o neto dele.

Em suas redes sociais, a artista fez uma homenagem a Abilio e disse que ele deixa "legado de inspiração" para as pessoas.

"Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida. Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor. Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida", diz ela em trecho de postagem no Instagram.

Mariana ainda desejou que o empresário seja recebido por seu filho João Paulo, que morreu aos 58 anos após um mal súbito. Na época, o empresário disse que a perda foi o golpe mais duro que poderia receber .

Durante a cerimônia, a música "O que é o que é", de Gonzaguinha, foi tocada em homenagem ao empresário.

Entre personalidades, passaram pelo velório o apresentador Luciano Huck e o piloto Felipe Massa. O velório reuniu vários empresários e executivos, como Stéphane Maquaire, CEO do grupo Carrrefour.