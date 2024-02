SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2024, ano em que o breaking ?estilo de dança influenciado pela cultura hip hop e movimentos acrobáticos? estreia nas Olimpíadas, São Paulo recebe uma competição global de danças urbanas que retorna ao Brasil. O campeonato Red Bull Dance Your Style tem etapa qualificatória, no Centro Cultural São Paulo, no sábado, 16 de março.

Nesta edição, a decisão será aberta ao público e vence quem conquistar a maioria dos votos da plateia. Em abril, as cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Salvador, na Bahia, também terão seletivas. Os eventos são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas pelo site.

Os ganhadores seguem para a final nacional, que também acontece na capital paulista. O vencedor brasileiro representará o país no mundial em Mumbai, na Índia, em novembro.

As performances incluem diversos estilos e ritmos urbanos, como hip hop, house, locking e popping. As músicas são escolhidas de forma surpresa para os competidores e testam a habilidade de improvisar e apresentar movimentos que não foram coreografados anteriormente.

Em 2023, o título nacional ficou com André DB, especialista em passinho, que representou o país na Alemanha. Já em 2022, a primeira colocada no Brasil foi Darlita Albino, atualmente coreógrafa da cantora Gaby Amarantos e dançarina de Pabllo Vittar, que viajou para a disputa internacional na África do Sul.

REB BULL DANCE YOUR STYLE

Quando Sábado, 16 de marçoOnde CCSP, r. Vergueiro, 1000, Liberdade, região centralPreço GratuitoLink: https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-dance-your-style-brazil