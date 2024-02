SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícone dos anos 1980, grupo australiano Men At Work retorna ao Brasil liderado por Colin Hay. A banda se apresentou no Rio de Janeiro no sábado, 17, e seguiu para Curitiba, onde toca na terça-feira, 20. O terceiro e último show no país ocorre em São Paulo na quarta-feira, 21, e ainda tem ingressos disponíveis.

A apresentação na capital paulista acontece na casa de shows Vibra São Paulo, zona sul da cidade, e as entradas variam entre R$ 200 e R$ 800, podendo ser adquiridas no site ticketmaster.com.br, ou na bilheteria da casa de shows Tokio Marine Hall.

O repertório do show inclui todos os clássicos da banda, como as canções "Overkill" e "Down Under". A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 1996 e rendeu o álbum ao vivo "Brazil", lançado em 1998.

MEN AT WORK

Quando Quarta-feira, 21 de fevereiroOnde Vibra São Paulo - Avenida Nações Unidas, 17.955 ? Vila AlmeidaPreço A partir de R$ 200Classificação 18 anos, menores somente acompanhados dos pais ou responsáveisLink: https://www.ticketmaster.com.br/event/men-at-work-sp