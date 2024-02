SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ira von Fürstenberg, princesa e filha da herdeira da Fiat, morreu nesta quarta-feira (19), aos 84 anos. Famosa especialmente nos anos 1970, ela foi como uma Kardashian da época, como comparou seu biógrafo, o Nick Foulkes.

Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg nasceu em 1940 em Roma, filha do príncipe Tassilo Fürstenberg e de Clara Jeanne Agnelli, herdeira da herdeira da Fábrica Italiana Automobilística de Turim (Fiat). Já aos 14 anos, a socialite se casou com o príncipe Alfonso Hohenlohe, espanhol que fundou o fundou o famoso Marbella Club, a quem foi prometida e com quem viveu até 1961.

Seu casamento com espanhol rendeu dois filhos, Christoph (1956-2006) e Hubertus (1959), ex-esquiador olímpico. A relação foi por terra, no entanto, quando Ira conheceu o milionário Francesco "Baby" Pignatari, playboy brasileiro com quem se casou.

Ira veio morar em São Paulo com o novo marido e ergueu a mansão das tochas, um dos destaques do colunismo social da época. O caso durou três anos.

Aos 25 anos, divorciada em Las Vegas, Ira deu início à sua carreira de atriz. Entre os cerca de trinta filmes dos quais participou entre os final dos anos 1960 e os anos 1970, estão os italianos "O Incomparável Espião" e "Eu Matei Rasputin", ambos de 1967, e o brasileiro "Desejo Selvagem", de 1979, do diretor David Cardoso, o "rei da pornochanchada". Gravou ainsa a novela "Na Idade do Lobo", dirigida por Walter Avancini.

Em 2006, quando já tinha largado a atuação e trabalhava como designer de joias, Ira perdeu seu filho Christoph, que havia sido preso em Bangcoc após falsificar seu visto de permanência na Tailândia.