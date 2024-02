ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Grande conhecida do público por trabalhar em diversas emissoras como âncora, a jornalista Rita Lisauskas é a nova contratada da TV Cultura. Ela fará parte de uma mudança importante que acontecerá no jornalismo da emissora da Fundação Padre Anchieta.

Rita irá apresentar o programa Opinião, que estreia uma nova temporada no próximo dia 7 de março, uma quinta-feira, às 20h30, antes do Jornal da Cultura, que começa às 21h.

O Opinião irá receber entrevistados que tratam de temas de interesse nacional, como política, economia, saúde, educação e comportamento.

"O programa mantém a mesma estrutura, de um tema semanal, com a participação de especialistas que pensam diferente ou que se complementam. Também quero manter a participação das pessoas no País inteiro, já que o Brasil é continental e a TV Cultura está presente em todos os estados", explica Rita Lisauskas.

Uma das novidades nesta nova fase será a "opinião das redes sociais", onde o público do programa poderá dar o seu parecer sobre os temas que estão em discussão.

Para Rita, há muitos debates ricos que acontecem na internet. "A gente consegue ouvir a opinião de pessoas que estão fora do Brasil e em várias partes do País. As redes sociais são muito importantes neste momento, e eu quero trazer isso bem forte para dentro do Opinião", destaca.

Rita conta que o programa trará, ainda, entrevistas com personalidades das mais diversas áreas, cujos pontos de vista irão se somar à opinião dos convidados em estúdio.

"Poderão ser entrevistas feitas pessoalmente ou de forma remota com pessoas que estão nos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo. Eu quero trazer gente que não poderia estar comigo pessoalmente, mas graças à possibilidade da entrevista remota poderão acrescentar muito ao programa", concluiu a apresentadora.

Rita Lisauskas já esteve em diversas emissoras da TV brasileira. Seu último trabalho foi na CNN Brasil, como comentarista. Também passou por SBT, Record, Band e RedeTV!.