SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Renascer" chamou a atenção do público na última segunda (19) com uma citação à reverenda Alexya Salvador. A religiosa, uma mulher trans, serviu como exemplo de alguém que adotou uma criança apesar dos preconceitos.

Na cena, Buba, personagem de Gabriela de Medeiros, busca informações sobre o tema após decidir pela adoção. A procura pelos requisitos necessários, porém, acaba levando a nomes que podem ter passado por uma situação parecida.

O nome de Salvador chamada a atenção de Buba no programa porque ela foi a primeira mulher trans a adotar uma criança no país. Ela concluiu o processo em 2015 pela primeira vez e hoje é mãe de três filhos.

As crianças incluem Gabriel, um menino com deficiência, e as meninas trans Ana Maria e Dayse. A família tem ainda o marido de Alexya, Roberto, e vive em Mairiporã, em São Paulo.

Alexya Salvador é também a primeira reverenda trans da América Latina a atuar pela Igreja da Comunidade Metropolitana. Antes disso, sua criação familiar a ajudou a seguir no catolicismo até os 30 anos, mas ela mudou ao perceber que não se encaixava nas expectativas da religião.

Nas redes sociais, a reverenda agradeceu a citação na novela e disse que foi procurada pelos roteiristas para conversas sobre a sua história e de como encaixá-la no andamento da trama.