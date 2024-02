SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a liderar as paradas do country da Billboard nos Estados Unidos. A cantora emplacou no topo do ranking a canção "Texas Hold'Em", que lançou no último dia 11 de fevereiro nas plataformas digitais.

Ela também é a segunda mulher a estrear uma faixa no primeiro lugar do Hot Country Songs da revista. Ela é precedida apenas por Taylor Swift, que conseguiu o feito duas vezes em 2021, com as edições "Taylor's Version" de "Love Story" e "All Too Well".

"Texas Hold'Em" também estreou em segundo lugar no ranking geral da publicação, o Billboard Hot 100. De acordo com a medição, a faixa foi ouvida 19,2 milhões de vezes no streaming e 4,8 milhões em outros formatos até o dia 15 de fevereiro, além de vender 39 mil unidades físicas.

Já a outra faixa lançada por Beyoncé na data, "16 Carriages", aparece em 38° lugar do ranqueamento geral e na nona posição do Hot Country Songs. A canção foi escutada 10,3 milhões de vezes, com 14 mil unidades vendidas.

A liderança de "Texas Hold'Em" marca a sétima lista da Billboard que Beyoncé lidera na carreira individual. Além da Hot 100 e da Hot Country Songs, a cantora já chegou ao topo da Hot Dance/Electronic Songs, a Hot Gospel Songs, a Hot Latin Songs, a Hot R&B Songs e a Hot R&B/Hip-Hop Songs.

A artista prepara no momento o lançamento de "Renaissance: Act II", disco que continua o sucesso de seu último trabalho, "Renaissance", de 2022.