SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buba é uma mulher transexual no remake de "Renascer" (Globo) e papel de Gabriela Medeiros, 22. A atriz afirma que a personagem ensina muito ao público e amplia discussões sobre diversidade.

"Ela tem muita importância, abre diálogos sobre o tema. [Com ela em cena] As pessoas estão querendo entender mais sobre diversidade. O ser humano é plural", disse ela em participação no Encontro com Patricia Poeta, nesta quarta-feira (21). Gabriela conta ainda que essa versão e a de 1993, vivida por Maria Luísa Mendonça, se somam e se agregam.

A artista começou no teatro aos 13 anos, ficou afastada dos palcos durante o período de transição e só voltou anos depois, quando desistiu de cursar psicologia. A apresentadora exibiu um recado de Rodrigo Simas, que interpreta José Venâncio, par romântico de Buba, e emocionou a atriz.

"O caminho que estamos trilhando está sendo delicioso de fazer, parabéns por essa responsabilidade. Sou muito feliz por estar ao seu lado", falou ele.