SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caso Gabby Petito teve mais um capítulo nesta semana, nos Estados Unidos. Os pais da influenciadora de viagens morta pelo noivo, em 2021, chegaram a um acordo com os familiares de Brian Laundrie em uma ação judicial por sofrimento e dano emocional.

O advogado dos parentes da blogueira disseram em comunicado que todas as partes concordaram, de maneira relutante, com os termos para evitar mais sofrimento. "Nossa esperança é encerrar este capítulo de nossas vidas para nos permitir seguir em frente", afirma a nota, de acordo com a emissora ABC News.

Já o representante da família do rapaz afirmou que os termos do acordo são confidenciais e que a família está ansiosa para seguir em frente. Se não se chegassem a uma decisão final, o processo civil teria ido a julgamento em maio deste ano.

Gabby e o noivo, Brian Laundrie, viajavam pelos Estados Unidos compartilhando detalhes nas redes sociais, quando ele voltou para a casa de seus pais com a van que pertencia à namorada, mas sem a garota. O corpo dela foi encontrado 19 dias depois, em uma floresta do estado de Wyoming.

Durante as investigações, ele conseguiu deixar a casa dos pais e despistar a polícia, até que seu corpo foi encontrado em um parque nacional na Flórida. Segundo as autoridades, Laundrie assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Gabby em um caderno antes de cometer suicídio.

A ação judicial foi aberta em março de 2022 e alegava que Brian Laundrie admitiu aos pais que assassinou Gabby. Ao não contarem à polícia a conversa que tiveram com o filho, eles teriam agido com maldade e indiferença. Os pais de Gabby classificam o comportamento dos familiares como chocante, atroz e totalmente intolerável.