SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro semestre deste ano, São Paulo recebe o "Hot Wheels City Experience", evento que combina pistas de kart, exposição de carros e workshops de desenho e pintura. A atração cumpre temporada na Oca, no Parque Ibirapuera, na região sul da cidade, até 23 de junho. Os ingressos já estão em pré-venda na plataforma Fever e variam de R$ 85,10 a R$ 105,80 (inteiras).

A experiência, que já passou pelo Chile, conta com um complexo com mais de 12.000 m² de exposição e estações interativas com temática dos carrinhos da Mattel. O público poderá criar carros em tablets e vê-los projetados em telões, além de pular em trampolins e construir pistas para brincar com os mini veículos.

A atração também traz um espaço para os fãs de videogames e automobilismo com o jogo "Hot Wheels Unleashed", último lançamento da marca, em computadores e consoles de Playstation 5 e Xbox.

Para entradas adquiridas entre os dias 22 de fevereiro e 07 de março, há um desconto de 15%. Crianças menores de 3 anos não pagam. Os ingressos do tipo flex (R$ 105,80) dão acesso à experiência a qualquer hora na data escolhida, enquanto os demais exigem agendamento.

A corrida de kart não está inclusa no ingresso e é preciso comprá-la como um complemento (R$ 47,15). Há pistas para adultos e crianças.

HOT WHEELS CITY EXPERIENCE

Quando 21 de março a 23 de junho

Onde Oca (Parque Ibirapuera) - av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 2, Moema, região sul

Preço A partir de R$ 85,10 (inteira)

Link https://feverup.com/m/151638