FOLHAPRESS - A HBO renovou a série "True Detective" para a quinta temporada. A emissora confirmou a nova leva de episódios nesta quinta-feira (22) e garantiu o retorno de Issa López, produtora que assumiu o comando da produção no lugar de Nic Pizzolatto.

López também desenvolverá novos projetos para o canal, com um novo contrato de produção.

O anúncio acontece na semana posterior ao fim da quarta temporada do programa, batizada de "Terra Noturna" e o primeiro ano com López de showrunner ?ela entrou após o fim da colaboração de Pizzolatto com a HBO.

Os novos episódios, protagonizados por Jodie Foster, consolidaram a safra mais vista de "True Detective", com audiência de 12,7 milhões em seis capítulos.

A renovação também é feita em meio a polêmicas envolvendo o criador de "True Detective", que vem criticando abertamente "Terra Noturna". Nas redes sociais, Pizzolatto chegou a escrever que "não podia ser considerado culpado" da qualidade dos episódios. Em resposta na imprensa, López disse que "se você não tem nada de bom a compartilhar, criticar os outros é o caminho".