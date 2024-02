SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de tecnologia e pagamentos Elo anunciou a data da pré-venda exclusiva para o Coala Festival. Clientes do cartão podem comprar até seis ingressos por CPF a partir de segunda-feira, 26, no site oficial do evento.

Os valores das entradas antecipadas são R$ 260 para dois dias de evento e R$ 370 para os três dias. Não haverá vendas de ingressos para apenas um dia do festival na pré-venda

Completando 10 anos de existência em 2024, o festival de música já recebeu nomes como Gilberto Gil, Alceu Valença, Maria Bethânia e Jorge Ben Jor, além de ter sido o palco da última apresentação de Gal Costa (1945-2022).

Os shows estão marcados para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo. Demais informações sobre line-up e horários serão divulgadas em breve.

PRÉ-VENDA COALA FESTIVAL

Quando: Segunda-feira, 26 de fevereiro

Preço: De R$ 260 a R$ 370

Link: https://coalafestival.com.br/