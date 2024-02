O Festival de Cinema e Gastronomia de Sarandira, Sarancine 2024, que está chegando a sua quarta edição, deu abertura às inscrições para a seleção de filmes que serão exibidos em Juiz de Fora entre os dias 7 a 9 de junho, durante a Semana do Meio Ambiente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de março neste link. A seleção oficial será anunciada dia 10 de abril.

Segundo a organização, a novidade deste ano é que o Centro de Juiz de Fora será um dos locais de exibição, com o objetivo de oferecer maior acessibilidade ao público. Sobre a decisão da mudança, o curador e diretor artístico do Sarancine, Carlos Canela, explica que essa demanda se revelou tão urgente que o festival se expandiu para o centro de Juiz de Fora e Belo Horizonte, ampliando o seu debate para os grandes centros urbanos, "buscando ser um referencial na mudança de paradigmas onde as grandes cidades deixariam de ser um problema para ser parte fundamental da solução."



Sobre o evento

O Sarancine 2024 mantém seu foco central nos temas de educação ambiental, sustentabilidade, gastronomia socioambiental e estímulo à preservação do meio ambiente.

Através de filmes e debates, o festival busca promover soluções para a melhoria da qualidade de vida em distritos, cidades e países, incentivando comunidades ambientalmente atuantes, sustentáveis e atraentes.



Premiação

Para valorizar a produção cinematográfica ambiental brasileira, o festival premiará todos os filmes selecionados com cachês simbólicos, sendo R$ 1.000 para longas-metragens, R$ 600 para médias-metragens e R$ 400 para curtas.

Sob a coordenação do cineasta Carlos Canela, os vencedores serão escolhidos por uma equipe de curadoria, contemplando categorias como melhor filme pelo Júri Oficial e melhor filme pelo Júri Popular.

Os vencedores de cada categoria receberão certificados digitais de premiação e troféus, celebrando suas contribuições para o cinema ambiental.