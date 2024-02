SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Stone aprendeu a lição: não se mexe com os fãs de Taylor Swift. A atriz, que é amiga da cantora, brincou com a imprensa nos bastidores do Globo de Ouro, chamando a amiga de "asshole" (bundona).

"Essa bundona, eu a conheço há 20 anos. Estou muito feliz que ela está aqui e que ela também foi nomeada essa noite, isso é maravilhoso. E sim, é uma bundona", brincou Emma com os jornalistas. Mas a piada não foi aceita pela furiosa "fanbase" de Taylor.

"Definitivamente não vou fazer uma piada como aquela de novo. Eu vi manchetes que tiraram de contexto. Que tonta eu fui", lamentou a atriz em entrevista à "Variety".

Emma, que ganhou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical por "Pobres Criaturas", foi aplaudida de perto por Taylor, que estava na plateia. A cantora foi nomeada na categoria maior bilheteria, mas perdeu para "Barbie".

Taylor e Emma são amigas desde 2008, quando se conheceram na premiação Young Hollywood Awards. Ao longo dos anos, foram a vários eventos juntas.

Em 2023, Emma disse em entrevista à Vanity Fair que só conseguiu seu ingresso para a The Eras Tour por ser próxima de Taylor. "Tenho sorte de ser amiga dela desde que tínhamos 18 e 17 anos. Então ela me colocou para dentro, porque sei que um ingresso desse seria impossível de conseguir. Ela é uma amiga maravilhosa", disse a atriz.