SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise foi confirmado no elenco do novo filme de Alejandro González Iñárritu. O projeto, ainda sem título definido, negocia um acordo de distribuição com a Warner Bros. e a Legendary Entertainment.

O longa marcará o primeiro trabalho do ator que não é de ação desde 2012, quando atuou no musical "Rock of Ages: O Filme". Ele também será o primeiro trabalho de Cruise fora de uma franquia desde "Feito na América", lançado em 2017.

O projeto também é o primeiro em língua inglesa de Iñárritu desde "O Regresso", filme de 2015 que lhe rendeu o segundo Oscar de direção. O cineasta lançou há dois anos "Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades" pela Netflix, que acabou indicado ao mesmo prêmio na categoria de melhor fotografia.

O filme é baseado em um roteiro escrito pelo cineasta e Sabina Berman, com colaborações de Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone --mesma dupla que trabalhou com Iñárritu no filme "Birdman", de 2014. Os detalhes da trama não foram divulgados ao público.

Caso o acordo de distribuição se concretize, o filme de Iñárritu será o primeiro fruto do negócio firmado recentemente entre Tom Cruise e a Warner Bros., que colaboram desde janeiro na produção de novos longas e franquias para o estúdio. O ator se tornou uma figura cobiçada pela indústria após o sucesso de "Top Gun: Maverick" nas bilheterias em 2022, com muitos executivos creditando-o pelo retorno das grandes arrecadações nos cinemas.