RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos protagonistas da próxima novela das 19h, "Família É Tudo", da Globo, Thiago Martins diz que só está emprestando o corpo para Júpiter, de tão distante que ele é do personagem da trama de Daniel Ortiz.

"Júpiter é um cara muito egocêntrico, vaidoso e se acha o galã, o bonitão. A gente pega esses estereótipos e transforma em uma grande piada", reconhece o ator.

Afastado da televisão há três anos (último trabalho foi em "Amor de Mãe"), ele reconhece que a possibilidade de fazer uma comédia o seduziu a aceitar o convite da direção da novela.

"Tem sido gostoso vir gravar. A novela é leve, tudo flui e Júpiter me diverte. Gosto de interpretar caras de bom coração e ele é, apesar de ser atrapalhado com as mulheres", se diverte o ator. "Eu? Não. Sempre fui ponta firme com as mulheres".

Aos 35 anos, Thiago Martins afirma que não é um homem de fazer planos. Também não tem pressa. "As coisas sempre encaixam", completa.

Por causa das gravações de "Família É Tudo", ele vai dar um tempo na agenda de shows, mas a carreira de cantor segue. "Não consigo me ver mais só interpretando ou então só cantando. Me vejo como um artista brasileiro", diz Thiago, que ainda sonha em ser pai, casar e ter filhos. "Sim. Claro que tenho esse sonho. Só falta encontrar a pessoa certa".