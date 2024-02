SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz e Isabelle venceram a terceira prova de resistência do BBB 24. A dupla ficou em pé e abraçada das 23h31 desta quinta-feira (22) até às 04h41 desta sexta (23).

Com a vitória, elas devem decidir em consenso quem ficará com a décima liderança do reality e quem levará o prêmio de R$44.500 acumulado durante a dinâmica.

A escolha está agendada para acontecer na programação noturna do BBB na Globo, desta sexta.

A consagração da nova líder deve ser acompanhada da revelação de quem estará em sua mira e a formação vip da semana.

As sisters venceram Fernanda e Pitel em uma disputa emocionante no final. Pode se dizer que as quatro participantes resistiram duas provas.

Para efeito de comparação, Davi e Matteus, que chegaram em terceiro lugar, ficaram cerca de duas horas e três minutos na disputa. As mulheres, além de persistirem durante este mesmo tempo, ainda protagonizaram três horas e treze minutos a mais de competição.

DESEMPENHO DAS DUPLAS NA PROVA

- Beatriz e Isabelle venceram;

- Fernanda e Pitel foram eliminadas às 04h41, da sexta-feira;

- Davi e Matteus foram eliminados 01h34, da sexta-feira;

- Wanessa e Yasmin foram eliminadas às 00h47, da sexta-feira;

- Leidy e Rodriguinho foram eliminados às 00h17, da sexta feira;

- Michel e Raquele foram eliminados às 23h38, da quinta-feira;

- Lucas Henrique e MC Bin Laden foram eliminados às 23h36, da quinta-feira.

- A ex-líder Raquele vetou Alane da prova e Giovanna Lima, com o pé lesionado, foi impedida de participar por decisão da produção do BBB.