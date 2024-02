SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sandy fará uma participação especial na apresentação que Andrea Bocelli fará no Allianz Parque em 25 e 26 de maio. O show do tenor italiano integra a turnê mundial que celebra os 30 anos de carreira do cantor.

Esta é a segunda vez que os dois artistas se apresentam juntos em São Paulo. A primeira foi em 2011, quando cantaram "Vivo Per Lei", música que gravaram juntos em 1997. Sandy e Bocelli também já dividiram os palcos em Belo Horizonte e Portofino, na Itália.

A turnê será a sexta passagem de Bocelli pelo Brasil. Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o cantor já recebeu seis indicações ao Grammy, o mais importante prêmio da indústria fonográfica.

Os ingressos variam de R$ 495 a R$ 4.125 e podem ser comprados no site da Eventim. Há a possibilidade de adquirir a Entrada Social, acessível ao público em geral, com parte de sua receita destinada à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

ANDREA BOCELLI

Quando 25 e 26 de maio

Onde Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Preço De R$ 495 a R$ 4.125Classificação 16 anos

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/andreabocelli/