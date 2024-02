SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase dois meses após ser vetada de comandar o quadro Conversa com o Eliminado do BBB 24, a atriz e influenciadora Valentina Bandeira satirizou a situação em um esquete de humor do Porta dos Fundos.

No início do Porta News, quadro onde são comentados os acontecimentos semanais de uma forma bem-humorada, ela resolveu tirar satisfação com Ed Gama sobre o fato de ele ter assumido o posto dela na atração.

'Eu sou Valentina Bandeira, a pessoa de quem Ed Gama roubou a vaga no quadro Conversa com o Eliminado", começou ela ao lado do próprio Ed.

Na sequência, ela continuou o desabafo. "As pessoas me chamam de Valentina Bandeira, que sabe o que fez e só esperava que Ed Gama tivesse ligado antes de sair na mídia", emendou.

Após um pedido de desculpas de Gama, a atriz encerrou: "Valen Bandeira estava num dia ruim, mas é madura o suficiente para lidar com as consequências das suas próprias escolhas."

Dias antes da estreia do BBB 24, a atriz e influenciadora deixou de última hora o elenco do reality. Junto com Thaís Fersoza, comandaria o bate-papo com quem deixasse o programa, às terças-feiras. A informação de que faria parte foi dada por ela mesma em dezembro durante uma live em seu canal no YouTube pouco antes do Natal. O vídeo chegou ao comando do Big Brother, que se revoltou.

A reportagem teve acesso a prints da atriz pedindo para alguns jornalistas e páginas apagarem a história, porque poderia prejudicá-la. O reality show tem política rígida com informações repassadas sem autorização. Boninho não perdoou e acabou vetando sua participação.