SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O museu britânico Victoria and Albert, de Londres, está em busca de fãs especialistas na cantora Taylor Swift, que vai à cidade para fazer shows da megaturnê "The Eras Tour" em junho. A instituição quer pessoas que possam explicar mais sobre a cultura de fã que existe ao redor da cantora.

O museu diz ter interesse, por exemplo, nas pulseiras de miçangas e nos figurinos que os fãs usam nos shows de Swift. A instituição vê as tradições como "tendências culturais que irão influenciar as coleções dos museus no futuro".

Há ainda outros cargos sendo oferecidos. O Victoria and Albert quer encontrar também fãs especialistas em Crocs, o calçado, em drag queens, em emojis e em "tufting", uma técnica de tecelagem.

"Os consultores nos ajudarão a descobrir mais sobre diversidade criativa, além de nos ajudar a aprender mais sobre o design que é relevante para nosso público hoje", disse Tristram Hunt, diretor do museu.