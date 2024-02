SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça americana arquivou uma acusação de assédio sexual contra o cantor Steven Tyler, do Aerosmith, feita pela ex-modelo Jeanne Bellino. Ela diz ter sido assediada pelo artista duas vezes no mesmo dia em 1975, há quase 50 anos, quando ainda era adolescente.

Segundo o juiz Lewis Kaplan, Bellino demorou muito para formalizar as acusações. Ela também não teve direito a uma extensão do prazo porque não alegou que as atitudes de Tyler poderiam ter causado risco de lesão física.

À época do suposto abuso, Bellino diz, um amigo levou ela a se encontrar com o grupo Aerosmith num hotel, onde a ex-modelo teria sido assediada por Tyler, então com 27 anos.

Segundo documentos conseguidos pelo TMZ, Tyler a teria prendido contra a parede e começado a fingir que eles faziam sexo durante um momento de excitação. No processo, Bellino afirma que até hoje precisa de medicamentos para controlar as consequências do trauma que teria sofrido.

No fim de 2022, o roqueiro foi acusado de abusar sexualmente de outra menor de idade nos anos 1970 e de forçá-la a fazer um aborto, segundo a revista Rolling Stone.

