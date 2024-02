SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de "Harry Potter" vai estrear em 2026 na plataforma de streaming Max da HBO, afirmou David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery.

"Não escondemos nossa empolgação em relação a ?Harry Potter?. O último filme foi feito há mais de 12 anos. Estive em Londres algumas semanas atrás com Casey [Bloys, CEO da HBO] e Channing [Dungey, presidente da Warner Bros Television] e passamos um tempo com J.K. Rowling e sua equipe", disse Zaslav ao site The Wrap.

"Ambos os lados estão muito animados por estar reacendendo essa franquia. Nossas conversas foram ótimas", acrescentou.

A ideia é que o seriado adapte cada um dos sete livros da saga escrita por Rowling por temporada. O envolvimento da escritora na produção da série não foi aprovada por parte dos fãs por causa dos seus recentes comentários considerados transfóbicos.