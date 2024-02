SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou nesta sexta-feira, 23, um recurso da Livraria Cultura e autorizou a ordem de despejo no imóvel do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo. A decisão foi publicada pelo STJ.

Em junho de 2023, a defesa da Livraria Cultura conseguiu reverter, através de uma liminar, a decisão judicial que decretou a falência da empresa que estava em recuperação judicial.

Paralelamente ao processo de recuperação judicial, existe uma ação de despejo requerida pelos proprietários do imóvel na avenida Paulista, que alegam a falta de pagamento dos aluguéis desde 2020, totalizando uma dívida de R$ 15 milhões.

A defesa, então, pediu pela extensão da liminar anteriormente aprovada, para que a ação de despejo também fosse suspensa. Mas o recurso não foi acatado pelo ministro do STJ ?que manteve o julgamento favorável ao direito de propriedade privada.

Segundo o ministro Raul Araújo, a ordem de despejo não se relaciona com a reversão da falência e, portanto, deve prosseguir.

A Livraria Cultura argumenta que fechar as portas da loja física no Conjunto Nacional impossibilitaria a recuperação econômica da empresa, alegação refutada pelo ministro. Contatado pela reportagem, o advogado da empresa não deu um posicionamento até a publicação da matéria.