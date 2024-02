SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mágoa? O guitarrista Ximbinha, 50, afirma que, em relação a Joelma, 49, com quem foi casado por 18 anos, essa palavra não existe. Com ela, formou a banda Calypso, que fez sucesso no páis todo entre 1999 a 2015.

Em entrevista à reportagem, o músico concorda em falar sobre a relação até hoje conflituosa com a ex-parceira e diz que, apesar de tudo, não liga em ter sempre seu nome atrelado ao dela. "Não guardo mágoa, ódio. Vou levando minha vida. Sei que ela falou coisas sem provar, mas no meu coração não tem espaço para rancor. Ela estava com espaço na mídia e eu preferi me calar. Com o tempo vem a verdade", afirma.

Ximbinha foi alvo de acusações por parte de Joelma e o casamento chegou ao fim em 2016 após relatos de uma suposta relação abusiva que envolveria agressões e abusos psicológicos, com direito a boletim de ocorrência.

Ximbinha também conviveu com afirmações por parte dela de que teria traído a cantora, inclusive sendo chamado de "safado" em coro pela plateia de um show que ele e a então banda Xcalypso fez no Distrito Federal, em 2016, na estreia da nova vocalista. De lá para cá, ele já criou e encerrou algumas bandas.

"O que fizemos [na banda Calypso] foi um trabalho bonito, ficou na mente do povo. Ela [Joelma] tem o trabalho dela e eu o meu. Vou fazendo minha música e seja o que Deus quiser. A história vai ficar para sempre", reforça.

Perguntado a respeito se um dia ele poderia voltar a ter uma relação amistosa com a ex-mulher, Ximbinha prefere deixar em aberto essa possibilidade. Entrega o futuro nas mãos de Deus "Ele é quem sabe" e comemora a boa relação, outrora estremecida, com os filhos.

"É a minha maior vitória. Pedia para tê-los de volta e fui abençoado", afirma ele, sobre Yago, enteado que o chama de pai e mora com ele, e sobre Yasmin, filha "de sangue", que vive com a mãe. Os dois são filhos de Joelma.

Ao longo dos últimos oito anos, o nome da cantora continua sendo associado a Ximbinha, e ele diz que quanto a isso, não tem o que fazer, além de seguir seu caminho na música -o que dando certo, garante. "Achava que esses admiradores eram só da Calypso, mas as pessoas gostam de mim, tenho fãs e nunca fiquei na linha de frente."

Atualmente, Ximbinha tem uma banda e lançou o projeto "O Ás e as Damas". Desse trabalho já saíram as músicas "Arranquei a Raiz" e "Ficar Sem Você". No próximo dia 23, será a vez do lançamento de "Raio-x". A ideia dele é partir em turnê pelo Brasil e gravar um DVD.

Quem cuida da carreira de Ximbinha atualmente é a atual esposa, Karen, 36, com quem o músico espera aumentar a família em breve. "Se Deus quiser, vem um bebezinho aí", afirma.