SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani pode estar apaixonada, mas garante que não se casará novamente "nem se Jesus descer do céu". A atriz participou do podcast Poddelas na última quarta-feira (22) e "causou" com suas opiniões polêmicas.

"Não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Dentro da mesma casa, toalha molhada em cima da cama a vida inteira. Tenho ódio", disse Luana. Ela ainda citou o que não suporta nos homens em casa: "Passa a toalha naquele bundão cheio de pelo que eles têm, zona do agrião, cheiro insuportável. A pia cheia de pelos curtos".

Ao mesmo tempo, Luana disse que está apaixonada. Ela namora o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt desde 2021: "Estou apaixonada. Tenho essa sorte grande, nascido no Brasil, mas foi criado em Londres. Obrigada Deus, um lorde".

Apesar da paixão, ela deixou claro que a união não será oficializada: "Só funciona porque é namorado. Tem que ir embora, se arrumar, toma banho para encontrar. Cada um na sua casa. Ele tem 32 anos, nem está pensando em casar. Tudo ótimo."

Luana foi casada com o surfista Pedro Scooby entre 2013 e 2016. Juntos, eles tiveram Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. Morando em Portugal, o filho mais velho deve se mudar para a casa do pai no Brasil este ano.

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela sobre a separação do primogênito.