SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico mangá "Naruto", sucesso dos quadrinhos e, através de sua adaptação para animação, da televisão brasileira, vai ganhar um filme live-action, na esteira das adaptações de "One Piece" e "Avatar: O Último Mestre do Ar". A empresa Lionsgate fechou um acordo com Destin Daniel Cretton, diretor de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", para a adaptação da obra.

O anúncio foi feito hoje (23) por Adam Fogelson, presidente da Lionsgate. Masashi Kishimoto, mangaká que criou "Naruto", conheceu o diretor da nova adaptação e se pronunciou em um comunicado.

"Quando soube do envolvimento de Destin, acabou sendo logo depois de eu assistir a um filme de ação de sucesso dele, e pensei que ele seria o diretor perfeito para 'Naruto'", disse o quadrinista. "Depois de apreciar seus outros filmes e entender que sua especialidade está em criar dramas sólidos sobre pessoas, fiquei convencido de que não há outro diretor para 'Naruto'."

"Também o achei um diretor de mente aberta que estava disposto a aceitar minhas sugestões, e senti fortemente que seríamos capazes de cooperar juntos no processo de produção. Para ser simples, o live-action 'Naruto' está destinado a ser um filme com ação espetacular e drama profundo. Só posso estar animado por isso."

Mangá e anime de "Naruto" acompanham o ninja adolescente Naruto Uzumaki, que sonha em se tornar o líder de sua comunidade, a Aldeia da Folha. Ao todo, a jornada rendeu 72 revistas que somam 700 capítulos e serviram de referência para uma série animada de 720 episódios. Hoje, leitores de quadrinhos japoneses acompanham a saga de "Boruto", o filho do protagonista original.