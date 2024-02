SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída de Katy Perry, 39, do júri do tradicional programa musical American Idol pode ter sido um alívio para quem trabalha nos bastidores da atração. A informação é do site Radar Online.

Na última semana, Katy Perry disse que vai deixar de ser uma das juradas do programa, para o qual se juntou ao time de jurados em 2018.

"Em setembro vou para esse grande festival do Brasil [Rock in Rio], é muito empolgante. E é o último Idol, amo muito, mas sinto que preciso sair pelo mundo e sentir a energia, dançar com a minha própria batida", comentou em um talk show.

A cantora ainda afirmou que tem muitas coisas planejadas para este ano e que quer criar novas produções. "Será um ano muito emocionante para todas as garotas popstar."

Porém, segundo a publicação, a saída dela seria comemorada pela produção do Idol. Uma fonte disse ao site que não seria verdade que Katy quer sair por conta própria e que ela se aproximaria muito da vilã que ela mesmo diz ser pintada na atração. Afirmou ainda que todos estariam cansados de lidar com ela.

O Rock in Rio anunciou a cantora Katy Perry na programação do festival este ano. A artista americana será a principal atração do evento em 20 de setembro, liderando o dia dedicado a mulheres na música.

A organização ainda confirmou a apresentação de Gloria Gaynor, do hit "I Will Survive", e a brasileira Iza na data. As duas cantoras farão os seus shows no palco Sunset.