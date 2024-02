SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jornalistas Leonardo Lichote e Dodô Azevedo vão discutir a extensa obra do cantor Caetano Veloso em uma série de quatro encontros no Rio de Janeiro.

Batizados de "Vamos Falar de Caetano?", o curso acontecerá às sextas-feiras de março, a partir das 19h, no Prosa na Cozinha, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

Os discos que fazem parte da programação dos encontros são "Livro", no dia 1° de março, "Transa", no dia 8, "Noites do Norte", no dia 15, e "Cê", que encerra a programação, no dia 22.

O curso completo é oferecido ao valor de R$ 450, mas interessados podem adquirir entradas para dias avulsos por R$ 150.

As inscrições são feitas pelo celular 21 98106-9673.