Quem caminha pelas ruas de Juiz de Fora, certamente já se impactou com uma ou mais obras de Stain, ou do coletivo de artistas do Graffiti do qual ele faz parte, a Underground Graffiti Crew (UGC). Seja o macromural do Bairro Esplanada, que chama o olhar e muda completamente o cotidiano de quem trafega todos os dias da Zona Norte para o Centro, seja quem precisa atravessar a Passagem de Nível próxima ao Mergulhão, seja a realidade de quem precisa conviver com os muros imponentes do Centro Socioeducativo.

Quem viveu os anos 1980/1990 não deixa de sentir certa nostalgia diante do mural da Rua Barão de Aquino, no Alto dos Passos, ser invadido pela paz na Avenida Brasil, na altura do Bairro Ladeira, pelo encantamento na parte baixa da Halfeld. As cores de Stain e de sua crew alcançam, democraticamente, os olhares de todos, em todas as regiões da cidade, em muitos outros pontos, que não caberiam na matéria, inclusive.



Entre os dias 12 e 14 de abril, Curitiba (PR) recebe a programação da 9ª edição do Festival Street of Styles- Encontro Internacional de Graffiti, que conta que 400 artistas de 43 países e 26 estados brasileiros. Entre os selecionados, Felipe Stain, artista plástico, graffiteiro, articulador cultural, BBoy e modelo, que representará Juiz de Fora e Minas Gerais no encontro. Neste fim de semana, Stain visitou Belo Horizonte, onde encontrou outros dois selecionados para o evento, Rizney e Tina Soul.



“Esse primeiro contato foi uma das minhas expectativas, também para entender como acontece um evento de tamanha dimensão. Para mim, é engrandecedor, porque é algo que eu viso estar fazendo. Eu queria ter a oportunidade de estar realizando um encontro de grafite também em Juiz de Fora. Eu já realizei junto com a minha crew a UGC, comemorando o aniversário do grupo de 10 anos”, conta o artista. Mas essa oportunidade o coloca em contato com artistas de todo o mundo.



Para Stain, participar do Streets of Styles também representa a oportunidade de trazer algo legal para a cidade. “Dentro da cultura Hip Hop, a gente preza muito por isso. Por essa troca verdadeira ali. Eu acho que uma das maiores expectativas que eu tenho para o evento: voltar mais inspirado ainda. Mais inspirado a produzir mais, a ter novos gatilhos de arte, do que fazer”. E segundo ele, esse aspecto se reflete diretamente no trabalho com a Educação.



“Principalmente como articulador cultural, como professor de grafite, eu vou trazer muito conhecimento. Uma das minhas expectativas também é buscar esse conhecimento lá e trazer aqui para os meus alunos, mostrar para eles também como que está o cenário do grafite lá fora, como está o cenário da arte. Então, se eu for falar de expectativas aqui, eu vou falar de muitas, porque realmente são muitas as expectativas ali”, reflete.



Ter a oportunidade de colocar o que sabe a disposição de outras pessoas e absorver também o a maneira como elas fazem suas artes, para Stain, é um dos maiores ganhos da participação no Street of Styles. “Temos 400 nomes daqui do Brasil que é um celeiro de arte muito bom. Fora a oportunidade de conhecer os grafiteiros da gringa também, é, de fato, um grande encontro. Vamos ter esse conhecimento acumulado. É entender como o outro utiliza um cap, que são aqueles biquinhos das latas de spray. Entender como trazer para o seu estilo também. Essa é a melhor parte.”