SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário 'Dahomey', dirigido pela cineasta franco-senegalêsa Mati Diop, levou o Urso de Ouro de melhor filme e foi o grande vencedor do 74º Festival de Berlim. Os ganhadores foram anunciados neste sábado (24).

O longa vencedor do principal filme da mostra de cinema mistura ficção ao retratar o retorno, em novembro de 2021, dos tesouros reais saqueados do Reino Africano de Daomé de Paris para a atual República do Benin, lugar onde a cultura se desenvolveu por séculos sem tais artefatos.

"Dahomey" é o segundo documentário seguido a levar o principal prêmio do festival. No ano passado, quem recebeu o Urso de Ouro foi "On the Adamant", dirigido pelo cineasta francês Nicolas Philibert.

A comédia dramática "L' Empire", de Bruno Dumont, levou o escolhido pelo júri e "A Traveler's Needs", do sul-coreano Hong Sang-soo, que retrata uma francesa na Coréia do Sul, venceu o Grande Prêmio do Júri.

Outros vencedores incluem o ator Sebastian Stan, por "A Different Man" --filme ainda não previsto no Brasil-- e Emily Watson por "Small Things Like These".

Na premiação do "Encontros", a principal mostra paralela do festival alemão, a brasileira Juliana Rojas também ganhou o prêmio de melhor diretora por "Campo; Cidade". Estrelado por Bruna Linzmeyer, Mirella Façanha e Fernanda Vianna, o longa-metragem conta histórias de pessoas que migram entre cidade e campo.

Conheça os vencedores da competição principal do Festival de Berlim deste ano a seguir.

*Urso de Ouro*

"Dahomey", de Mati Diop

*Grande Prêmio do Júri*

"A Traveler's Needs", de Hong Sangsoo

*Prêmio do júri*

"L' Empire", de Bruno Dumont

*Melhor direção*

"Pepe" de Nelson Carlos De Los Santos Arias

*Melhor atuação principal*

Sebastian Stan por "A Different Man", de Aaron Schimberg

*Melhor atuação coadjuvante*

Emily Watson por "Small Things Like These", de Tim Mielants

*Melhor roteiro*

"Sterben (Dying)", de Matthias Glasner

*Melhor contribuição artística*

Martin Gschlacht pela cinematografia de "The Devil's Bath", de Veronika Franz e Severin Fiala