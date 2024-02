SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 51, anunciou neste sábado (24) que recebeu alta hospitalar. A cantora baiana, que teve a música mais tocada do Carnaval 2024, havia compartilhado na quinta-feira (22) que precisou ser internada após um diagnóstico de pneumonia.

"Meus amores, já em casa!", escreveu ela na legenda de um vídeo em que mostrava parte de um jardim, com a música "Gigante" como trilha sonora. "Obrigada por tantas mensagens de amor e de carinho. Suas orações chegaram e me fortaleceram. Obrigada, Deus, obrigada por cuidar da sua filha e fazê-la forte e corajosa."

Vários famosos responderam nos comentários, comemorando a notícia. "Amém, Jesus", celebrou Tata Werneck. "Graças a Deus! Agora é dengo, repouso e comida boa", completou Fabiana Karla. Já o cantor Beto Jamaica, do É o Tchan, escreveu: "Bora, mainha! Você é gigante!".

A internação em um hospital de Salvador ocorreu após Ivete sentir desconforto com uma tosse "chata e muito persistente" desde a terça-feira (20). Os sintomas apareceram após a maratona carnavalesca, durante a qual a cantora puxou seu trio elétrico por vários dias na capital baiana.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem!", tranquilizou ela em sua primeira postagem sobre o assunto. "Terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira, não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor."

Por causa da doença, Ivete teve de cancelar o show que faria no Navio Carna Xuxa, evento promovido entre 22 e 26 de fevereiro pela amiga Xuxa em um navio pela costa brasileira. A cantora se apresentaria na sexta-feira (23).

"Não poderei ir ao Navio da Xuxa, da minha amada Xuxa Meneghel por razões evidentes", lamentou Ivete. "Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo."