SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Olivia Rodrigo completou 21 anos na última terça-feira (20). E, na abertura da turnê mundial "Guts", na sexta-feira (23), a cantora americana resolveu compartilhar com os fãs como comemorou a chegada à idade legal para beber e fumar nos Estados Unidos.

"Fui ao posto de gasolina outro dia e comprei um maço de cigarros e um engradado de cerveja", afirmou. Na sequência, ela esclareceu que não comprou os itens para uso próprio. "Prometo que não consumi, mas comprei só porque podia."

Antes de emendar a canção "Teenage Dream", a cantora explicou por que resolveu compartilhar a informação. "Enfim, tudo isso é para dizer que acho que crescer não é tão assustador no fim das contas, e que a vida só melhora no final", afirmou.

"Guts" é o segundo álbum de estúdio de Olivia Rodrigo, que foi lançado em 2023 e conta com singles como "Vampire", "Bad Idea Right?" e "Get Him Back!". Ele sucedeu "Sour", seu trabalho de estreia, que teve o hit "Drivers License", uma das músicas mais tocadas de 2021, além de outros sucessos, como "Deja Vu" e "Good 4 U".

Sucesso de público e crítica, o álbum lhe rendeu três Grammys em 2022. Ela também recebeu prêmios no American Music Award, Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards, entre outros. Ao todo, ela já teve três singles no topo da parada Billboard Hot 100 e dois álbuns no topo do Billboard 200.