SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SAG Awards, o prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos, premiou na noite deste sábado (24) os melhores trabalhos de atuação em séries e filmes.

"Oppenheimer", destaque no cinema este ano, ganhou o prêmio de melhor elenco de filme, enquanto "Succession" venceu na categoria série na televisão.

"The Bear" se destacou, assim como tem ocorrido em outras premiações. Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, de "The Bear", venceram em suas categorias de melhor ator e melhor atriz em série de comédia. Além disso, a produção ganhou a estatueta de melhor elenco em série de comédia.

O SAG Awards é uma das principais premiações de cinema e TV de Hollywood e contempla exclusivamente trabalhos de atuação. Promovido pelo Screen Actors Guild, associação que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, ele serve de termômetro para o Oscar.

Confira abaixo a lista completa de indicados e, em destaque, os vencedores.

*Melhor ator em filme para televisão ou série limitada*

Matt Bomer, "Companheiros de Viagem"

Jon Hamm, "Fargo"

David Oyelowo, "Lawmen: Bass Reeves"

Tony Shalhoub, "Mr. Monk?s Last Case: a Monk Movie"

*Steven Yeun, "Treta"*

*Melhor atriz em filme para televisão ou série limitada*

Uzo Aduba, "Painkiller"

Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"

Brie Larson, "Uma Questão de Química"

Bel Powley, "A Small Light"

*Ali Wong, "Treta"*

*Melhor ator em série de comédia*

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Bill Hader, "Barry"

Ebon Moss Bachrach, "The Bear"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

*Jeremy Allen White, "The Bear"*

*Melhor atriz em série de comédia*

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbot Elementary"

*Ayo Edebiri, "The Bear"*

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

*Melhor elenco em série de comédia*

"Abbott Elementary"

"Barry"

*"The Bear"*

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

*Melhor ator em série de drama*

Brian Cox, "Succession"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Matthew Macfadyen, "Succession"

*Pedro Pascal, "The Last of Us"*

*Melhor atriz em série de drama*

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

*Elizabeth Debicki, "The Crown"*

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "A Diplomata"

Sarah Snook, "Succession"

*Melhor elenco em série de drama*

"The Crown"

"The Gilded Age"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

*"Succession"*

*Melhor atriz coadjuvante*

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"

Penelope Cruz, "Ferrari"

Jodie Foster, "Nyad"

*Da?Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"*

*Melhor ator coadjuvante*

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Wilelm Dafoe, "Poor Things"

Robert De Niro, "Assassinos da Lua das Flores"

*Robert Downey Jr., "Oppenheimer"*

Ryan Gosling, "Barbie"

*Melhor atriz*

Annette Bening, "Nyad"

*Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"*

Carey Mulligan, "Maestro"

Margot Robbie, "Barbie"

Emma Stone, "Poor Things"

*Melhor ator*

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Os Rejeitados"

*Cillian Murphy, "Oppenheimer"*

Jeffrey Wright, "American Fiction"

*Melhor elenco em filme*

"American Fiction"

"Barbie"

"A Cor Púrpura"

"Assassinos da Lua das Flores"

*"Oppenheimer"*

*Melhor performance de ação por um conjunto de dublês em filme*

"Barbie"

"Guardiões da Galáxia 3"

"Indiana Jones - A Relíquia do Destino"

"John Wick - Capítulo 4"

*"Missão Impossível - Acerto de Contas Parte Um"*

*Melhor performance de ação por um conjunto de dublês em série*

"Guerra nas Estrelas - Ahsoka"

"Guerra nas Estrelas - The Mandalorian"

"Barry"

"Treta"

*"The Last of Us"*