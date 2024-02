SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reconciliação entre Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas aconteceu na mesma velocidade que o resultado da luta entre eles. Se no ringue, Bambam aguentou pouco mais do que 30 segundos contra o tetracampeão mundial, após o embate ambos se abraçaram e fizeram as pazes.

"Estou muito feliz em lutar com esse campeão, a mão do cara é pesada demais, o Whindersson aguentou demais", disse Bambam abraçado ao agora amigo.

"Maior evento que já teve na história. Fico feliz por ter sido semi nocauteado pelo campeão", brincou ele. Na sequência, Popó gritou com sua equipe o nome do Bambam.

Logo após o início da luta, pelo Fight Music Show 4, uma modalidade boxe de entretenimento, Popó derrubou Bambam.

Em seguida, o ex-campeão partiu para cima com uma série de golpes e levou o ex-BBB para as cordas. Bambam foi nocauteado aos 36 segundos do primeiro round.

Depois da vitória por nocaute técnico, Popó comemorou no ringue ao lado da equipe.

"Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.