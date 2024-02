SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além da luta entre Popó e Bambam, outra entre celebridades aconteceu na edição do Fight Music Show 4: Nego do Borel e MC Gui.

No duelo de funkeiros, Gui levou a melhor ao encurralar Borel e desferir bons golpes que o fizeram cambalear no ringue. No terceiro round, o juiz decretou vitória dele.

Horas depois, Borel foi às redes sociais para reclamar do juiz. Segundo ele, Gui teria dado golpes ilegais.

"Fui jogado para fora do ringue, tomei golpe na nuca e o juiz não fez nada, não abriu contagem, não deu uma punição. Ali perto do ringue tinha mais de 200 gritando para ele e a minha torcida que veio do Rio estava separada. Que loucura, maior esculacho", disparou Borel.

Após a vitória do funkeiro, membros das duas equipes entraram no ringue e houve um princípio de confusão. Rapidamente, as imagens foram cortadas, mas houve relatos de pancadaria no evento.

MC Gui, em entrevista, dedicou a vitória ao irmão, que morreu há dez anos. Segundo ele, foi nesse local onde ele lutou que deu o último abraço no irmão em vida.