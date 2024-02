SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada neste domingo (25) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

Como foi a votação

De acordo com a dinâmica da semana, o anjo era mais uma vez autoimune e poderia imunizar outra pessoa. Pela terceira vez seguida Michel não pode ser votado e protegeu a aliada Giovanna.

A líder Beatriz colou Rodriguinho direto no paredão sem chance de participar da prova bate-volta. Por ter resistido ao desafio de resistência junto com Bia, Isabelle também poderia indicar um brother para a berlinda.

A cunhã escolheu Lucas. Leidy comprou o poder curinga da semana e também indicou uma participante, está foi Fernanda.

Para finalizar o grupo de indicados, os brothers votaram no confessionário e o mais votados entre eles ia para o paredão. MC Bin Laden ficou com nove indicações, das quinze possíveis.

Todos os emparedados que não foram indicados da líder disputaram a prova bate-volta. E, apenas Bin se salvou.

Quem votou em quem no confessionário

Alane votou em MC Bin Laden;

Davi votou em MC Bin Laden;

Fernanda votou em MC Bin Laden;

Giovanna votou em Wanessa;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Leidy votou em Davi;

Lucas votou em Davi;

Matteus votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Davi;

Michel votou em MC Bin Laden;

Pitel votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Wanessa;

Rodriguinho votou em Davi;

Wanessa votou em MC Bin Laden;

Yasmin votou em MC Bin Laden.