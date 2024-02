SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Producers Guild of America, sindicato que representa produtores de cinema e televisão dos Estados Unidos, deu a "Oppenheimer" o prêmio de melhor produção de filme na noite deste domingo (25).

O longa levou para casa o prêmio Darryl F. Zanuck Award, que reconhece a excelência na produção de um longa-metragem.

Com isso, a produção fortalece seu favoritismo no Oscar, que acontece no próximo dia 10 de março. "Oppenheimer" também foi o principal vencedor do SAG Awards, o prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos, entregue na noite deste sábado (24).

O longa sobre o físico Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, levou os troféus de melhor ator para Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr., além de prêmio de melhor elenco em filme.

Outro destaque da premiação do Producers Guild of America foi a série de "The Bear", que ganhou o prêmio Danny Thomas por série de comédia. Já "Succession" foi escolhida como a melhor série de drama.

Confira abaixo a lista de indicados e, em destaque, os vencedores.

Prêmio Darryl F. Zanuck de melhor produção de um filme

"American Fiction"

"Anatomia de uma Queda"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Maestro"

Vencedor - "Oppenheimer"

"Vidas Passadas"

"Pobres Criaturas"

" Zona de Interesse "

Melhor produção de um filme em animação

"The Boy and the Heron"

" Elementos "

Vencedor - "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Super Mario Bros. O Filme"

"As Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Prêmio Norman Felton de melhor produção em série de drama

"The Crown"

"A Diplomatata"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

Vencedor - "Succession"

Melhor produção de série de comédia

"Barry"

Vencedor - "The Bear"

"Na Mira do Júri"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

Prêmio David L. Wolper de melhor produção de minissérie

"Toda Luz que Não Podemos Ver"

Vencedor - "Beef"

"Daisy Jones and the Six"

"Fargo"

"Uma Questão de Química"

Melhor produção de programa de não ficção

"60 Minutes"

"The 1619 Project"

"Albert Brooks: Defending My Life"

"Being Mary Tyler Moore"

Vencedor - "Welcome to Wrexham"

Melhor produção de programa de competição

"The Amazing Race"

Vencedor - "RuPaul?s Drag Race"

"Squid Game: The Challenge"

"Top Chef"

"The Voice"

