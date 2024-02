SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Igor Lage, famoso por ter participado de "Vamp", deu mais detalhes sobre o assalto que sofreu durante o "Encontro" nesta segunda-feira (26).

O assalto aconteceu na última quinta-feira (22), no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro. Durante o programa da Globo, ele conseguiu rever as imagens que foram feitas por câmeras de segurança.

Ele contou que começou a suspeitar do crime enquanto saia da casa da mãe. "Senti duas pessoas passando em uma moto e me olhando", disse. Igor ressaltou que estava tranquilo pois nasceu e foi criado na rua em questão. "E eram 5 da tarde".

O ator saiu da casa da mãe, diante dessa tranquilidade, e percebeu que os criminosos passaram a lhe seguir em uma moto. "Eu vi o assaltante fazendo assim (sacando a arma)".

Igor estava acompanhado da filha, de 11 anos, da irmã e da sobrinha. Ele disse que falou para os criminosos que estava com a família no carro. "Dessa vez, de verdade, eu achei que eu ia tomar um tiro. O rapaz estava muito nervoso, ele era muito novo". Ele reforçou que o crime aconteceu em 30 segundos, mas pareceram uma eternidade. "Só queria sair da mira dele e ficar com a minha família".