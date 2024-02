RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Stephanie Funari planejou todos os detalhes do seu casamento neste final de semana, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O que ela não esperava era ser surpreendida com a presença da mulher que doou a medula óssea e a curou de uma leucemia. O encontro aconteceu na cerimônia, no sábado (24).

Segundo um vídeo que circula na internet, a mulher do Rio Grande do Sul foi levada às bodas por uma rede de amigos de Stephanie, que sempre sonhou em conhecer a doadora. A chance de encontrar um doador compatível é de uma em cada 100 mil. É através Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) - sistema que cruza dados de voluntários para doação e de pacientes que precisam receber medula óssea - que essa compatibilidade é medida.

O cerimonialista ainda lembrou sofrimento da noiva durante todo o tratamento contra a leucemia por um ano. Foram feitas inúmeras campanhas de doações de sangue e medula óssea na cidade paulista antes do fim do tratamento. A presença da doadora emocionou a noiva e os convidados.