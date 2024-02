SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca italiana Avavav tomou uma decisão inusitada para o seu desfile na Semana de Moda de Milão, neste domingo (25): a grife convidou o público do evento a atirar lixo nas modelos que passavam pela passarela do evento, mostrando as últimas peças criadas pela empresa.

A medida foi comunicada pela diretora criativa da Avavav, Beate Karlsson, que pediu à plateia que arremessasse papel, copos, latas, plástico, café, suco e até pedaços de comida nas modelos.

A ideia surgiu do conceito por trás da coleção criada pela Avavav para o evento, "Thanks for Your Feedback", ou obrigado pelo seu feedback. "Nós queríamos retratar como o ódio online se traduziria na vida real", afirmou Karlsson enquanto explicava o porquê do público poder atirar objetos.

Assim, a plateia pode se comportar os usuários das redes sociais, materializando comentários maldosos feitos nas redes sociais. Para estimular os espectadores, a grife exibiu nos telões mensagens de ódio deixadas por seguidores de seus perfis nas plataformas.

Além do ato, o desfile apresentou uma série de peças de vestuário, incluindo vestidos longos em jeans ou moletom, agasalhos transparentes e calças e meia-calças rasgadas.