SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin será julgado em julho pelo tiro que disparou no set do filme "Rust" e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro de 2021. O artista será julgado pela acusação de homicídio culposo por um juiz da cidade de Santa Fé, no estado americano do Novo México.

A informação foi revelada por documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (26). Baldwin se declarou inocente das acusações.

A previsão é que o julgamento dure oito dias e envolva ainda a armeira da produção, Hannah Gutierrez. Ela é acusada do mesmo crime de Baldwin porque estava encarregada das armas usadas no set, além de acusada de ocultar provas do crime --a promotoria acredita que ela tentou se livrar de pacotes de cocaína durante as investigações. Ela também se diz inocente.

O ator ainda enfrente acusações secundárias de uso negligente de armas de fogo e de agir sem cautela ou prudência com o armamento. A partir disso, o júri deve decidir se ele é culpado de uma das alegações, considerando que ambas se anulam entre si.

Caso Baldwin e Gutierrez sejam considerados culpados do crime, o juiz pode sentenciá-los a até 18 meses de prisão. Primeiro assistente de direção do filme e encarregado de colocar a arma nas mãos do ator, David Halls foi condenado a seis meses de liberdade condicional em março de 2023 após não contestar acusações de contravenção.

Após a morte de Hutchins, "Rust" concluiu as filmagens no ano passado. O longa ainda não tem previsão de lançamento.