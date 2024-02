SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eddie Driscoll, ator de "Sex and the City" e "This Is Us", morreu aos 60 anos de embolia pulmonar.

Segundo o The Hollywood Reporter, o ator faleceu de uma embolia pulmonar após diagnosticado de câncer do estômago alguns meses antes.

A data oficial da morte foi no dia 15 de dezembro, mas a notícia e confirmação só veio à tona agora.

Eddie colecionou quase 60 personagens em seu currículo. Nas telonas integrou o elenco de vários filmes, como "Zona de Impacto" (2000), "Cruzeiro das Loucas" (2002) e "Celular: Um Grito de Socorro" (2004).

Além de seriados de sucesso, como "Drake & Josh" (2006) "Mad Men" (2014), "How to Get Away with Murder" (2014)" e "The Last Ship" (2016).