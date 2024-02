SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais conhecidos representantes do reggae nacional, a banda brasiliense Natiruts anunciou seu fim nesta nesta segunda-feira, 26. Os músicos Alexandre Carlo e Luís Maurício divulgaram as datas de "Leve Com Você", turnê de despedida que ocorre entre os meses de junho e dezembro de 2024.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o grupo diz que a "missão foi cumprida". "Como ciclo da natureza, essa é a condição da nossa existência: nascer, crescer, dar bons frutos, alimentar e renascer. Agora, chegou a hora de renascer de outras formas, de começar um novo ciclo. Levaremos conosco, dentro dos nossos corações, uma infinidade de histórias, muito carinho e reconhecimento de todos vocês".

Ao longo das quase três décadas de carreira, a banda lançou 11 álbuns e conquistou duas indicações ao Grammy Latino: em 2013 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo por "Acústico no Rio de Janeiro" e em 2021 na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa pela música "Lágrimas de Alegria".

O show em São Paulo acontece no Allianz Parque no dia 31 de agosto. Os ingressos podem ser comprados no site da Eventim e o preço das entradas varia de R$ 50 a R$ 990 reais. O último valor é referente à experiência VIP Backstage Mirante, que oferece acesso ao Parque Mirante, rooftop de luxo do local, além de serviços exclusivos.

ÚLTIMO SHOW DO NATIRUTS EM SÃO PAULO

Quando 31 de agosto

Onde Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Preço De R$ 50 a R$ 990

Link: https://www.eventim.com.br/artist/natiruts-01/