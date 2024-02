SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma temporada no Sesc Ipiranga em novembro de 2023, o monólogo "Escute as Feras" volta a ser apresentado em São Paulo, agora no teatro Cacilda Becker, com sessões gratuitas. A temporada tem início nesta quinta-feira (29) e vai até o próximo domingo, dia 3 de março.

O espetáculo é a adaptação livre -feita por Fernanda Diamant, Mika Lins e Maria Manoella- do livro homônimo da antropóloga francesa Nastassja Martin.

Na obra, a autora teve o rosto desfigurado por um urso pardo em um encontro inesperado na região de Kamchatka, no extremo leste da Sibéria, e experimenta transformações físicas, espirituais e filosóficas.

A adaptação teatral se concentra nos principais pontos de contato entre essa história e a realidade brasileira. A versão final se desapega do realismo da obra e procura criar um clima de sonho e estímulo dos sentidos.

Maria Manoella, além de participar da idealização, dá voz à narradora acompanhada do músico Lucio Maia, que executa a trilha ao vivo. A direção da peça é de Fernanda Diamant e Mika Lins.