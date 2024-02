SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sala São Paulo, na região central da capital, recebe a nova temporada da série Aprendiz de Maestro, que estreia no sábado, 9 de março, às 11h. O evento é realizado pela Tucca, associação que oferece tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Os ingressos variam entre R$ 30, no camarote superior, e R$ 110, na plateia central, e podem ser adquiridos no site.

O projeto, criado em 2002, apresenta oito espetáculos durante o ano e mistura histórias, circo, balé e música para o público infantil. Em média, cada sessão tem duração de 50 minutos. As arrecadações são revertidas para pacientes da oncopediatria do Hospital Santa Marcelina.

No sábado, acontece a apresentação de "O rolê da Chiquinha", que traz composições de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado e Villa-Lobos. A narrativa conta a história do personagem Dróide Ré-Mi, que veio do Planeta Tucca para uma missão de reconhecimento dos sons produzidos na Terra.

O som que mais chama sua atenção é o gênero musical chorinho. A máquina do tempo de Dróide Ré-Mi traz a maestrina Chiquinha Gonzaga do passado, que embarca em uma viagem musical com início em 1807 -quando Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal e fez o imperador Dom João II fugir para o Brasil-, trazendo referências de danças e instrumentos usados na corte que, posteriormente, foram mesclados com os ritmos já presentes no país.

"O rolê da Chiquinha" é comandado pelo maestro João Maurício Galindo e tem participações das atrizes Luciana Carnieli e Maria Bia, da Sinfonieta Tucca Fortíssima, da Cia. LaClass Excêntricos e de alguns integrantes da bateria Pegada da Coruja, da Escola Estrela do Terceiro Milênio do Grajaú.

Além de ingressos avulsos, a série "Aprendiz de Maestro" também oferece planos de assinaturas que dão direito a um ingresso por espetáculo, que custam entre R$ 270 e R$ 850, para novos assinantes. O pacote dá descontos e a possibilidade de ter cadeira cativa na Sala São Paulo e estão disponíveis para compra pelo e-mail vendas@tucca.org.br e WhatsApp (11) 97567-5387.

As próximas apresentações acontecem em 20 de abril, 25 de maio, 29 de junho, 3 de agosto, 21 de setembro, 26 de outubro e 23 de novembro, na Sala São Paulo. O último concerto está marcado para 7 de dezembro, no Teatro Cultura Artística, no bairro da Consolação.

APRENDIZ DE MAESTRO: O ROLÊ DA CHIQUINHA

Quando Sábado, 9 de março, às 11h

Onde Sala São Paulo - praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central

Preço A partir de R$ 30

Link https://tucca.byinti.com/#/