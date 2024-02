ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de tentar trazer novidades para sua atração no SBT, o apresentador Ratinho decidiu realizar um antigo sonho: retomar com o quadro Porta da Esperança, que foi sucesso nos anos 1980 e 1990 no comando de Silvio Santos.

Desta vez, o quadro terá um outro nome. Com o título de Túnel dos Sonhos, o apresentador vai manter a dinâmica do formato comandado pelo dono da emissora, mas com diferenças.

O sonho realizado deverá ser inscrito na internet. Quem escolher, será chamado por Ratinho para participar da atração. Caso seja possível, a pessoa entra no túnel e vê seu desejo realizado.

Ratinho, inclusive, já tem um patrocinador para o quadro. É a empresa financeira Credcesta, que já faz ações de merchandising no programa do apresentador.

Vale lembrar que, pelo modelo de negócio, Ratinho e SBT são sócios na produção da atração. As partes dividem custos e também lucros do programa. Ratinho diz que consegue ganhar mais dinheiro assim.

O Programa do Ratinho iria começar mais cedo em 2024, mas a emissora de Silvio Santos mudou de opinião e escalou a reprise da novela "As Aventuras de Poliana" para disputar audiência com a novela da Globo.

Com isso, Ratinho seguirá em seu horário dos últimos anos no SBT, na faixa das 22h15, ocupada por ele desde 2014.