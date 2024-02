SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor irlandês Shane Lynch, membro da banda Boyzone, acusou Taylor Swift de promover rituais satanistas em sua The Eras Tour.

Em entrevista ao jornal irlandês Sunday World, o cantor de 47 anos disse: "Vários artistas por aí performam rituais satânicos em seus shows na frente de 20 mil pessoas e o público nem percebe".

"Vemos as pessoas usando capuzes pontudos, máscaras e cerimônias do fogo", afirmou o cantor, que é cristão neopentecostal.

"Mesmo a Taylor Swift, uma das maiores artistas do mundo, você assiste a um show dela e vê dois ou três rituais demoníacos diferentes, com pentagramas no palco e tudo", afirmou. "Mas muita gente não percebe, é visto como arte."

Em sua turnê, durante a performance do a música "Willow", Taylor veste uma capa de veludo enquanto seu balé dança com lanternas e fogo. No início do mês, a cantora viralizou por fazer um gesto com as mãos que foi interpretado como o "signo dos chifres", um símbolo satânico.