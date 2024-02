SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estilista francês Lucien Pellat-Finet morreu na última segunda-feira (26), vítima de um afogamento em Trancoso, na Bahia.

O designer de moda tinha 78 anos e estava acompanhado de familiares e amigos. Nascido em Nice, Pellat-Finet ficou conhecido como o "rei do cashmere" devido aos suéteres tricotados coloridos e luxuosos que comercializava em sua grife, a Pellat-Finet.

No Instagram, a sobrinha do estilista, Camille Dauchez, comunicou a morte. "É com grande tristeza que informo a morte acidental de Lucien Pellat-Finet, na tarde de hoje em Trancoso. Na ocasião, ele estava na companhia de seus familiares e seus queridos amigos. Oportunamente, informarei detalhes da cerimônia de despedida", escreveu.

Na postagem, amigos e fãs lamentaram a morte do estilista. O empresário francês Thierry Gillier escreveu: "Um agitador, um precursor, um criador, sua aura influenciou o mundo da moda e contribuiu para a história da moda. Um brinde a Lucien".

O estilista vivia em Itaquena, praia próxima a Caraíva. Amigos brasileiros também lamentaram sua partida. "Meus sinceros sentimentos, Lucien era um amor. Fiquei e muito triste quando soube", escreveu uma amiga brasileira no Instagram.