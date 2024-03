SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Mycaela Parreira, 26, recebeu um abraço por trás e um beijo no pescoço sem consentimento no momento em que fazia propaganda na rua para uma loja. O caso aconteceu na cidade de Quirinópolis, no sul de Goiás. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a polícia, o homem já foi preso sob a suspeita de homicídio e "apresenta alta periculosidade". Simone Casemiro, delegada de polícia responsável por crimes contra a mulher, afirma que ele obteve alvará de soltura em setembro de 2023.

"Esse autor é visto em portas de estabelecimentos como mercados, restaurantes e igrejas, ele fica em situação suspeita. Gostaria de pedir que se houver alguma outra vítima que tenha sido abordada ou assediada que procure a delegacia", diz à Folha de S.Paulo.

Toda a ação dele foi registrada pela câmera da própria influenciadora. "Eu tive que segurar o cara sozinha até a polícia chegar. Estava todo mundo assistindo de camarote, mas ninguém fez nada", contou ela nas redes sociais.

Segundo Mycaela, o agressor fez piada com a situação. "Eu comecei a xingar ele, e ele começou a rir da minha cara. Na hora, eu dei uns murros nele, e ele ficou me olhando, não saía de perto de mim", emendou.

Na sequência, Mycaela diz que tomou coragem e resolveu segurá-lo até que a polícia chegasse. "Não vou me calar. Quero ser a voz de outras mulheres". O homem não foi localizado pela reportagem.

O crime a ser investigado é o de importunação sexual. No dia seguinte ao caso, a própria Mycaela afirmou que o homem já estava na rua. Procurada, a Polícia Civil afirma que "a ordem de soltura se deu após determinação judicial". "Já imaginava que isso iria acontecer. Mas achei que pelo menos dormir na cadeia ele iria", reclamou a influenciadora.