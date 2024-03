SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Hunter Schafer, famosa pelo papel de Jules na série "Euphoria", da HBO, foi presa nesta segunda-feira durante ato a favor da Palestina. Ela e outros membros do grupo Jewish Voice For Peace ?Voz Judaica pela Paz em português? protestavam na sede do complexo Rockefeller Center em Nova York, nos Estados Unidos.

A organização confirmou a prisão da atriz ao site americano Vulture. "Hunter foi presa com outras 50 pessoas. Nós elogiamos o comprometimento dela para com a liberdade dos palestinos e com um futuro de justiça para todos", disse um representante da Jewish Voice For Peace em comunicado.

Os protestantes carregavam cartazes pedindo pelo cessar fogo e criticando a postura do presidente Joe Biden nos EUA. "Judeus a Biden: pare de armar um genocídio", dizia uma das placas.

No Twitter, circulam imagens de Schafer sendo presa. Ela ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em novembro, a atriz foi aos cinemas com "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", um derivado da saga "Jogos Vorazes", história distópica repleta de críticas políticas.